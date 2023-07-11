تفكيك شبكة خطيرة تنتحل صفة الهلال الأحمر الجزائري

تمكنت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية للدرك الوطني بالشراقة، من تفكك شبكة إجرامية تنتحل صفة الهلال الأحمر الجزائري، وفق بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأفاد ذات المصدر أن الشبكة تقوم بعمليات استيراد غير قانونية وإدخال سلع أجنبية، وذلك باستغلال الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها الهلال الأحمر الجزائري اعتبارا لنشاطه الخيري.

وأسفرت العملية عن توقيف 8 أشخاص من بينهم امرأة وحجز 4 حاويات بميناء الجزائر قادمة من دول أجنبية و510 طردا يحتوي على ملابس وأحذية مستعملة و4130 طردا يحتوي على زيوت المحركات، حيث فاقت القيمة المالية للمحجوزات 24 مليار سنتيم، يضيف البيان.