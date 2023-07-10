خليف تعود بقوة وتحصد الذهب العربي

ترسمت، اليوم الثلاثاء، العودة القوية للملاكمة إيمان خليف بعدما حصدت ذهبية الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.

وكانت الملاكمة قد عاشت فترات صعبة بعد قرار الاتحاد الدولي استبعاد الملاكمة شهر مارس الماضي.

غير أن البطلة المتوسطية تلقت الضوء الأخضر للمشاركة في الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، والمشاركة في نهائيات الألعاب الاولمبية إذا ما تأهلت، وفق تصريح سابق للأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري.

وتعتبر الألعاب العربية أول منافسة تشارك فيها ايمان خليف منذ صدمة الاستبعاد من نهائي البطولة العربية.