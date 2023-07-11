تلمسان: توقف شخص متورط في تزوير محررات إدارية

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تلمسان ممثلة في أمن دائرة منصورة من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا متورط في قضية تزوير محررات إدارية رسمية تمثلت في بطاقة التعريف البيومترية، مع انتحال هوية الغير من شأنها قيد الحكم في صحيفة السوابق القضائية.

وبعد تحويله إلى مقر أمن الدائرة لإتمام إجراءات التحقيق تبين أنه مبحوث عنه من طرف العدالة محل ثلاثة أوامر بالقبض كالتالي: أمر بالقبض صادر عن محكمة المشرية عن قضية "التهريب". وأمر بالقبض صادر عن محكمة المشرية عن قضية "التهريب الدولي للمخدرات". وآخر صادر عن محكمة المشرية عن قضية "التهريب".

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم انجاز ملف إجراء جزائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.