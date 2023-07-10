"الكاف" تخلط حسابات "السنافر"

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تلقيها الضوء الأخضر من "الكاف" بشأن تأجيل إرسال قوائم الأندية المشاركة في النسختين المقبلة لرابطة الأبطال وكأس الكاف إلى غاية يوم 15 جويلية الجاري.

ويخلط هذا القرار حسابات شباب قسنطينة التي سبق وأن أعلن مديرها العام محمد بولحبيب في تصريحات لإذاعة قسنطينة، مؤخرا، أن الأمور محسومة وأن فريقه ضمن رسميا المشاركة في رابطة الأبطال، مستدلا على قرار سابق لـ"الكاف" بتحديد تاريخ 10 جويلية كآخر أجل لتقديم قائمة الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسة القارية.

ولم تخدم نتائج مقابلات الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى، التي أجريت أمس، أبناء مدينة الجسور المعلقة الذين سقطوا في البيض أمام المولودية المحلية (3-1) ما جعل هذا الأخير يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة عن الوصافة.

وإضافة إلى مولودية البيض سيكون "السنافر" مهددين من صاحب المركز الرابع مولودية الجزائر الذي سيستقبل مولودية البيض في الجولة الأخيرة وينتظر خسارة الوصيف أمام الجار اتحاد الجزائر.

ورغم ذلك يبقى مصير شباب قسنطينة بين أرجل لاعبيه حيث سيكون مطالبا بتحقيق الفوز عندما يستقبل أبناء سوسطارة، هذا السبت، من أجل ضمان المشاركة في أغلى المنافسات الإفريقية وتجنب الحسابات، وحتى التعادل يكفيه في حال عدم فوز مولودية البيض في العاصمة.

وبذلك ستكون الجولة الـ30 من الرابطة المحترفة الأولى في قمة الإثارة سواء في تحديد النازل الثاني إلى الرابطة الثانية أو ممثل الجزائر الثاني في رابطة أبطال إفريقيا.

الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية الموسم القادم:

رابطة أبطال إفريقيا:

شباب بلوزداد

شباب قسنطينة أو مولودية البيض أو مولودية الجزائر

كأس "الكاف":

اتحاد الجزائر (حامل اللقب)

أولمبي الشلف

الناديين النازلين إلى الرابطة الثانية:

هلال شلغوم العيد

أمل الأربعاء أو نادي بارادو أو اتحاد بسكرة أو نجم مقرة

الترتيب قبل مقابلات الجولة الـ30 والأخيرة:

- الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 61 29

2- شباب قسنطينة 47 29

3. مولودية البيض 46 29

4. مولودية الجزائر 44 29

5. اتحاد خنشلة 42 29

6. مولودية وهران 41 29

--. شبيبة الساورة 41 29

--. وفاق سطيف 41 29

9. اتحاد الجزائر 40 29

10. أولمبي الشلف 39 29

--. شبيبة القبائل 39 29

12. نادي بارادو 38 29

13. اتحاد بسكرة 37 29

--. نجم مقرة 37 29

15. أمل الأربعاء 36 29

16- هلال. ش.العيد 04 29.