استهلاك الكهرباء.. ذروة تاريخية ثالثة

سجلت الجزائر ذروة تاريخية جديدة ثالثة ومتتالية في استهلاك الكهرباء، اليوم الثلاثاء، على الساعة 14سا و19 د، حسب ما أفادت الإذاعة الوطنية نقلا عن الناطق الرسمي باسم شركة "سونلغاز"، خليل هدنة.

وحسب ذات المصدر بلغ استهلاك الكهرباء خلال هذه الذروة 18377 ميغاواط.

وسجلت هذه الذروة بعد الأولى المسجلة يوم الأحد 9 جويلية والمقدرة بـ17508 ميغاواط. والثانية الإثنين 10 من نفس الشهر المقدرة بـ17905 ميغاواط

وأكد ذات المتحدث أنه بالرغم من الحرارة العالية التي سجلت أرقاما قياسية إلا أن هذه الحالة الاستثنائية تعد امتحانا جيدا وناجحا للهياكل الطاقوية والشبكة الكهربائية الوطنية الذين اثبتوا النجاعة العالية بالتفاعل الإيجابي مع ثلاثة أرقام قياسية متتالية في الاستهلاك للكهرباء في مدة زمنية متقاربة.