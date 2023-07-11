خنشلة: وفاة عضوي جيش التحرير الوطني

انتقل إلى رحمة الله المجاهدان وعضوا جيش التحرير الوطني، قمعون صالح (83 عاما) وغنيمي عبد الله (93 عاما)، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحق المجاهد قمعون صالح الذي هو من مواليد 3 ديسمبر 1940 بولاية خنشلة، بصفوف جيش التحرير الوطني مع اندلاع الثورة التحريرية المجيدة بالولاية الأولى التاريخية، حيث شارك في عديد المعارك والكمائن، مما جعله محل بحث من طرف جيش الاستعمار الفرنسي ليتم القبض عليه في العديد من المرات دون أن يوقف ذلك من عزيمته وإصراره على مواصلة الكفاح إلى أن تم استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962.

أما المجاهد غنيمي عبد الله الذي هو من مواليد 22 نوفمبر 1930 ببلدية الولجة (ولاية خنشلة)، فقد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني مع اندلاع الثورة التحريرية المجيدة بالولاية الأولى التاريخية، حيث شارك في عدة معارك ضد العدو الفرنسي إلى غاية تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلتي الفقيدين والى رفاقهما في الجهاد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روحهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما جميل الصبر والسلوان.