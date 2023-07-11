الملاكمة زوبيدي على خطى البطلة خليف

تسير الملاكمة الشابة الزهرة هيام زوبيدي على خطى الملاكمة البطلة إيمان خليف إبنة مدينتها تيارت.

تحصلت الملاكمة الزهرة هيام زوبيدي على الميدالية الذهبية في وزن أقل من 63كلغ في الألعاب العربية الجارية بالحزائر، مثلما سجلت الملاكمة البطلة إيمان خليف عودتها للمنافسة بإحرازها الميدالية الذهبية في وزن أقل من 66 كلغ إثر فوزها على منافستها المغربية في المنازلة النهائية.

و يتفق المتتبعون للفن النبيل أن المدرب الشاب محمد شعوة الذي يشرف على فرع الملاكمة لجمعية الحماية المدنية لولاية تيارت، و مساعد المدرب الوطني عبد الغني كنزي، وراء بروز الملاكمة هيام الزهرة زوبيدي بعد أن صقل موهبة البطلة إيمان خليف في نفس الجمعية ثم مع الفريق الوطني و استفادة الملاكمتين من خبرة البطل السابق عبد الغني كنزي، وهذا في إنتظار أولمبياد باريس 2025.

وتثبت النتائج المتحصل عليها من طرف الملاكمتين اللتين تنحدران من نفس الولاية أن الرياضة النسوية بالولاية رقم 14، تسير في الطريق الصحيح، على اعتبار أن أول فريق كرة قدم نسوي في الجزائر تأسس بمدينة تيارت سنة 1976 مشكلا من طالبات ثانوية ابن رستم الواقعة على مرمى حجر من الملعب البلدي أيت عبد الرحيم من بين عناصره القائدة بن عمارة و المدافعة بوهادي وغيرهن.