توقيف مؤقت لرئيس إتحادية السباحة حكيم بوغادو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قرار الوزير عبد الرحمان حماد بإيقاف بتوقيف رئيس الاتحادية للألعاب المائية حكيم بوغادو بصفة مؤقتة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء، أن عبد الرحمان حماد أوقف الرئيس محمد حكيم بوغادو، من كل أنشطة الحركة الرياضية طبقا لأحكام المدة 217 من القانون 13 -05 في 23 جويلية 2013.

كما أكدت أن يتم عرض قضية رئيس الاتحادية الجزائرية الجزائرية للألعاب المائية على لجنة أخلاقيات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وحسب بيان الوزارة، فإن التوقيف المؤقت جاء على خليفة تصريحات الأخيرة لئرسي الإتحادية.

يذكر، ان التصريحات مسّت بالبطل الجزائري جود صيود ووالده الذان اشتكيا من سوء المعاملة والتسيير، الذي عانى منه كثيرا.