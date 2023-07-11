إحباط إدخال كمية كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جويلية 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج إيجابية في كامل التراب الوطني

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى "لنصاري سليمان"، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2014. كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بندقية (01) رشاشة FMPK ومسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة خلال دورية استطلاعية بأدرار، فيما تم توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (56) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (08) قناطير و(49) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (159935) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (142) شخصا وضبطت (17) مركبة و(138) مولدا كهربائيا و(67) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (34) شخصا آخرا وضبط (05) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(68) طن وكذا (38597) وحدة من مختلف المشروبات و(85) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (16258) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (221) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (376) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.