سيدي بلعباس: النيران تلتهم جزء من غابة "القايمة"

تشارك نهار يوم الأربعاء أفراد وحدتي الحماية المدنية التابعتين لكل من سيدي علي بوسيدي وبوخنيفيس بولاية سيدي بلعباس في عملية إخماد حريق مهول كان قد شب صباحا وسط أدغال وأحراش غابة "القايمة" الكائنة بإقليم بلدية سيدي علي بوسيدي الكائنة غربي عاصمة الولاية ، ما ساهم كثيرا في تحقيق سيطرة سريعة على السنة اللهب وإخمادها بالتنسيق مع محافظة الغابات وتحت إشراف من السلطات المدنية والأمنية.

وقد تقرر أيضا بعد العملية الإبقاء على أفراد لضمان عملية حراسة للغابة المتضررة مخافة من عودة النيران إلى الاشتعال من جديد هناك ، في ظل درجة الحرارة القياسية التي تشهدها المنطقة ، مع الإشارة إلى أن حريق "القايمة" يعد الرابع من نوعه الذي تشهده الغابات المتواجدة وسط أقاليم ولاية سيدي بلعباس منذ بداية حملة مكافحة الحرائق في الفاتح من جوان بعد الحرائق الثلاث التي شبت على فترات متفرقة بغابة "اسبكتور" الكائنة بإقليم دائرة عين البرد 25 كم شمالي عاصمة الولائية سيدي بلعباس.

هذا ومن المرتقب أن يتم لاحقا الإعلان عن المساحة الغابية المتضررة وسط غابة "القايمة"، في وقت لا زالت فيه مختلف الوحدات التابعة لمختلف الأجهزة بصدد معاينة مختلف المواقع الغابية للوقف على مدى التزام المواطنين بتطبيق القرار القاضي بمنع إشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر 2023 تجنبا للحرائق بكل أنواعها هذه السنة.