الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من التسممات الغذائية

دعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إلى اتباع التدابير الوقائية لتجنب التسمم الغذائي.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أن أعراض التسممات الغذائية، متمثلة في غثيان، آلام في البطن وقد يظهر أحياناً إسهال و ارتفاع في درجة الحرارة.

وتظهر هذه الأعراض في فترة تتراوح من عدة ساعات إلى مدة أسبوع أو أكثر.

كما أوصت وزارة الصحة بالإرشادات الصحية التالية: احترام القواعد الأساسية للنظافة من خلال ضمان نظافة اليدين و الأواني، غسل الخضر و الفواكه قبل استخدامها، التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، التأكد من أن درجة حرارة الثلاجة تبلغ 4°، غسل ألواح التقطيع وجميع أواني الطهي المستخدمة للحوم النيئة،

لا يجب ترك اللحوم المجمدة أبدا في درجة حرارة الغرفة واحترام سلسلة التبريد. عدم طهي اللحوم نصف طهي ثم طهيها مرة أخرى في وقت لاحق. كما يجب أن يتم الطهي على درجة حرارة مناسبة، لا يجب استهلاك علب المصبّرات المشوّهة أو المنتفخة و ذات الرائحة الغريبة عند الفتح، استخدام أدوات مختلفة، مثل السكاكين و ألواح التقطيع و أواني الطهي و غيرها للأغذية النيئة،

فصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة النيئة في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث، وضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة و الأطعمة الجاهزة للأكل، عدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، لا يخزن الطعام لفترة طويلة حتى في الثلاجة، معالجة أي إصابة أو جرح في الأيدي وحمايتها قبل تحضير الطعام.