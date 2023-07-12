الحرارة تدخل الجزائريين الاستعجالات

عاشت مستشفيات العاصمة وولايات الوسط والجنوب حالة تأهب قصوى، بسبب موجة الحر الشديدة اليومين الأخيرين، حيث سجلت مصالح الاستعجالات الطبية توافد العديد من المواطنين، أغلبها حالات إغماء وتقيؤ وإعياء خاصة وسط كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، حسبما أكده أطباء أمس لـ "الخبر".

أكد الدكتور محمد شيدخ، الطبيب العام بمستشفى عين مليلة، أن مختلف المصالح الصحية بالولاية استقبلت تزامنا وموجة الحر الشديدة التي تعرفها البلاد، أعدادا كبيرة من حالات الصداع والعياء والتقيؤ أحيانا، وحتى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وبعد الفحص تبين أن كل شيء تقريبا على ما يرام، إلا أن المعني أو أحد مرافقيه يخبرنا بتعرضه لوقت طويل خارج البيت تحت أشعة الشمس، سواء أكان ذلك لعبا بالنسبة للأطفال أو خلال التسوق أو المشي بالنسبة للكبار.

ولاحظ الأطباء عبر مختلف المؤسسات الصحية للولاية، يضيف مصدرنا، تزايدا في عدد الفحوصات جراء هذا الوضع الحراري الخاص، خاصة فئة الأطفال.

وكشف الدكتور شيدخ أنه منذ يومين استقبلت مصلحة الاستعجالات لمستشفى عين مليلة أكثر من ستين حالة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، حيث يعاني المريض من آلام في الرأس وحمى مرتفعة وفشل والتهاب حنجرة المرتبط بالصدمة الحرارية، وهي عبارة عن التهاب حاد ينتج عند التنقل من مكان مكيف إلى مكان شديد الحرارة.

وذكر في السياق، حالة رجلين أصيبا بتعب شديد وفشل وتقيؤ وصداع وهبوط الضغط الدموي، مما استوجب علاجهما ونصحهما بالإكثار من شرب الماء ووضع كمادات باردة على الأطراف والرأس والرقبة والمكوث في أماكن باردة، أو لبس قبعات بيضاء اللون أو حتى مضلات.

واستقبلت مصلحة الاستعجالات أيضا مريضا يعمل فلاحا أصيب بحروق في يديه وجبهته ورقبته جراء عمله في النهار، تحت أشعة الشمس دون أخد احتياطات ملائمة. كما أصيب البعض بالتهابات في أعينهم واحمرار شديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وفي ظل هذا الوضع الحراري القوي يصاب مواطنون بما يسميه اليوم الأطباء الإنفلونزا الصيفية، التي تعادل نزلة البرد في الشتاء أو إنفلونزا الشتاء، وتحدث جراء الاستعمال المفرط للمبردات داخل البيوت وفي أماكن العمل والسيارات، ثم الخروج فجأة لأماكن شديدة الحرارة وحتى استهلاك المثلجات خلال النهار تحت أشعة شمس رصاصية.

احذروا الذهاب لشاطئ البحر في مثل هذه الظروف

ورغم أن الذهاب إلى البحر والسباحة تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية القلب وخفض الضغط الدموي، إلا أن الأطباء يخشون دائما من أشعة الشمس لسببين هما زيادة درجة الحرارة والتعرض للضربة الحرارية، وعند التعرض المستمر بدون احتياطات قد يصاب الإنسان بحالات ما قبل السرطان الجلدي، والتي تتحول إلى سرطان كامل ومؤكد.

وحول هذه النقطة، قال الدكتور شيدخ أن الذهاب إلى البحر يحتاج إلى أدوات وأوقات، خاصة بالنسبة لكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال الصغار جدا، والمصابين بالتهابات جلدية جراء أشعة الشمس، الذين يستحسن أن لا يغامروا في مثل هذه الظروف المناخية.

إقبال على اقتناء المكيفات والمروحيات الهوائية

وأمام موجة الحر التي تعرفها البلاد، يتهافت المواطنون على اقتناء المروحيات والمكيفات الهوائية، وهو ما وقفت عليه الخبر بمنطقة الحميز في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، والمشهورة بمحلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية، حيث لمسنا حضورا قويا ولافتا للمكيف في هذه الفترة بمختلف ماركاته العالمية والمحلية، والذي يتباين سعره، حسب نوعيته وطاقته التبريدية، كما لاحظنا أن معظم باعة المحلات عمدوا إلى تشغيل مكيفات في محلهم، قصد تأكيد جودة المكيف وتقنياته المتعددة.

وحسب أحد التجار، أصبح من الصعب تلبية مختلف طلبات الزبائن المتزايدة مع بداية موسم الصيف، ومع شدة حر هذا الفصل الكل يصّر على امتلاك مكيف هوائي، حيث أصبح الاستغناء عنه شيئا شبه مستحيل سواء داخل البيت أو في مكاتب العمل.