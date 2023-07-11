هذه هي الوجهة الجديدة لبن طالب

أكدت مصادر صحفية فرنسية أن الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بات قريبا من الانتقال إلى نادي ليل قادما من نادي أونجيه الذي سقط رسميا إلى القسم الثاني الفرنسي.

وحسب ما نقل موقع "Le Petit Lillois " المختص في أخبار نادي الشمال الفرنسي فإن صاحب الـ28 عاما سيكون ثاني المستقدمين هذا الصيف بعد تياجو سانتوس.

ووفق ذات المصدر فإن لاعب خط الوسط يعمل حاليًا على تسوية التفاصيل النهائية مع نادي ليل، حيث من المنتظر أن يخضع للفحص الطبي اليوم قبل ترسيم انتقاله.

وسيلعب بن طالب رفقة زميله في المنتخب الوطني آدم وناس الذي انتقل إلى نادي ليل الصيف الماضي.