السودان: عشرات القتلى في قصف على سوق شعبي

لقي 34 مدنياً بينهم أطفال، حتفهم فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف عشوائي على السوق الشعبي بأم درمان ضواحي العاصمة الخرطوم.

في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة (فيسبوك)، صرّحت وزارة الصحة السودانية أن "الضرب بدأ في عدّة مناطق من الثامنة إلى الحادية عشر مساءً من ليلة الثلاثاء"، وتابعت "كل المتواجدين في السوق كانوا من تجار الخضراوات وعربات النقل الكبيرة والمتوسطة".

وأتى هذا القصف بعد ساعات من بيان أمريكي، اعتبرت فيه سفارة واشنطن بالخرطوم مقتل مدنيين جراء غارات جوية في بحري وأم درمان شمالي وغربي العاصمة الخرطوم، الأحد الماضي، "من أخطر هجمات القتال بالسودان".

ويشهد السودان، منذ منتصف أفريل الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى أنّ أكثر من 2.8 مليون شخص فرّوا من منازلهم وأصبح أكثر من 560 ألفاً منهم لاجئين في الخارج جراء الأزمة الإنسانية.