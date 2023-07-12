حوادث المرور: 333 قتيلا منذ مطلع ماي

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، وفاة 333 شخصاً وإصابة 12717 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة منذ بداية شهر ماي المنصرم، وهذا إثر وقوع 11542 حادث مرور على المستوى الوطني خلال الـ72 يوماً الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان المتحدث باسم المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم الأول يوسف عبدات، أنّ أسباب هذه الحوادث تعود – بحسبه – إلى "السرعة والمناورات الخطيرة وكذا السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض، لاسيما من فئة الشباب في مواسم الأعراس، والتي تتسبب في العديد من الحوادث".

وأضاف أنّ عدم التزام أصحاب الدراجات النارية بالإجراءات الوقائية الخاصة، لاسيما ارتداء الخوذة، وقيامهم بمناورات خطيرة على مستوى الطرق السريعة والطرق التي تكثر فيها حركة السير، تعدّ أيضاً من بين الأسباب المؤدية إلى وقوع حوادث المرور.