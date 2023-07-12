سيدي بلعباس: حجز قنطار من المواد الغذائية الفاسدة

أقدم أعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سيدي بلعباس على حجز وإتلاف ما يعادل الـ108 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وذلك بعد أن تم ضبط هذه الأخيرة وهي معروضة وسط ظروف غير صحية للبيع أمام المستهلكين بداخل محلات مختلفة بنقاط متفرقة من مدينة سيدي بلعباس.

وتتشكل قائمة المواد المعنية خاصة تلك المنتهية الصلاحية على حلويات وشكولاطة إضافة إلى كميات من مادة "الفطيرة" أو ما يعرف ب "باتي – بيتزا" ونوع من العجائن، كما تضمنت القائمة أيضا على عدد معتبر من قارورات مواد التنظيف ما رفع من وزن المحجوزات إلى أكثر من قنطار من السلع.

وتأتي العملية في إطار عمليات المراقبة الواسعة التي باشرها أعوان المراقبة ومكافحة الغش على مستوى السوق المحلية بالتزامن مع الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة الذي تشهده ولاية سيدي بلعباس على غرار باقي مناطق الوطن، مع الإشارة إلى اتخاذ الجهات المختصة للإجراءات القانونية اللازمة اتجاه التجار المخالفين.