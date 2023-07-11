كل ما يجب أن تعرفه عن قرعة وتصفيات المونديال

سيتعرف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على منافسيه في التصفيات الإفريقية لكأس العالم-2026 يوم غد الخميس بأبيدجان (كوت ديفوار)، بمناسبة إجراء عملية القرعة التي المقررة بفندق سوفيتال بأبيدجان انطلاقا من الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر.

وستجرى عملية القرعة بعد ساعات من انعقاد الجمعية العامة العادية للكاف، المقررة أيضا بالعاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.

وسيتم توزيع المنتخبات الإفريقية على تسع مجموعات تضم كل مجموعة منها ستة منتخبات. وتتأهل المنتخبات الأولى عن كل مجموعة مباشرة لكأس العالم-2026، بينما تلعب أحسن المنتخبات الأربعة التي احتلت المركز الثاني دورة فاصلة للكاف. ويشارك الفائز بالمرحلة الفاصلة للكاف في دورة فاصلة ثانية تابعة للفيفا.

وتستمر المرحلة الوحيدة للتصفيات 23 شهرا، وستسمح بتحديد هوية المتأهلين.

رزنامة تصفيات الكاف:

13 جويلية 2023: عملية القرعة للمجموعات التسعة

13 - 21 نوفمبر 2023: المباراتان الأوليان للمجموعات

3 - 11 جوان 2024: الجولتان 3 و4 للمجموعات

17 - 25 مارس 2025: الجولتان 5 و6 للمجموعات

1-9 سبتمبر 2025: الجولتان 7 و8 للمجموعات

6 - 14 أكتوبر 2025: الجولتان 9 و10 للمجموعات، يتأهل على إثرها الأول عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكأس العالم

10-18 نوفمبر 2026: دورة فاصلة للكاف بين أحسن المنتخبات الأربعة التي احتلت

المركز الثاني. والمتأهل يشارك في دورة فاصلة أخرى لما بين القارات

مارس 2026: دورة فاصلة لما بين القارات بمشاركة ستة منتخبات، للتنافس على تأشيرتين للمونديال.

"الخضر" يتجنبون كبار القارة

وستأخذ عملية القرعة بعين الاعتبار ترتيب الفيفا الأخير الخاص بالمنتخبات.

بالنسبة للمنتخب الجزائري المتواجد في المركز الـ33 في الترتيب الأخير للفيفا والرابع على الصعيد الإفريقي، فسيكون ضمن الصف الأول رفقة منتخبات السنغال، تونس، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالين كوت ديفوار، والمغرب.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، سيشارك 48 منتخبا في المرحلة النهائية مقابل 32 في الدورات الأخيرة. وستكون المقاعد المخصصة للقارة الإفريقية 9 وربما 10 في حال تأهل منتخب إفريقي في المقابلات الفاصلة ما بين القارات.

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل للمونديال خلال النسختين الأخيرتين لعامي 2018 بروسيا و2022 بقطر.

تركيبة القبعات لعملية القرعة:

القبعة الأولى: المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر - نيجيريا - الكاميرون - مالي - كوت ديفوار

القبعة الثانية: بوركينا فاسو - غانا - جنوب إفريقيا - الرأس الأخضر - جمهورية الكونغو الديمقراطية - غينيا - زامبيا - الغابون - غينيا الاستوائية

القبعة الثالثة: أوغندا - البنين - موريتانيا - كينيا - الكونغو - مدغشقر - غينيا بيساو - ناميبيا - أنغولا

القبعة الرابعة: الموزمبيق - غامبيا - سيرا ليون - الطوغو - تانزانيا - زمبابوي - إفريقيا الوسطى - مالاوي - ليبيا

القبعة الخامسة: النيجر- القمر - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إسواتيني - بوتسوانا - ليبيريا

القبعة السادسة: ليزوتو - جنوب السودان - موريس - التشاد - ساو تومي و برانسيب - جيبوتي - السيشل - إيريتريا - الصومال.