التماس 10 سنوات سجنا في حق بن حليمة وزيطوط

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من بن حليمة عزوز وزيطوط عبد الرحمان، شقيق الإرهابي الفار العربي زيطوط، الذي يحاكم هو الآخر غيابيا في هذه القضية بعدة تهم، لاسيما منها المساس بسلامة ووحدة الوطن.

وقد تم التماس نفس العقوبة أيضا (10 سنوات سجنا نافذا) في حق متهمين آخرين متابعين في هذه القضية.

ويتابع أيضا في هذه القضية غيابيا كل من الإرهابي العربي زيطوط وأفراد من عائلته وكذا الإرهابي أمير بوخرص المدعو "أمير دي زاد" بعدة تهم من بينها جناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية، المساس بسلامة ووحدة الوطن ونشر وترويج أخبار كاذبة وكذا التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية.

وتتواصل محاكمة المتهمين في هذه القضية بمرافعات هيئة الدفاع ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق النطق بالحكم في حق جميع المتهمين.