خطوط جديدة لـ"ايتوزا" في مطار الجزائر

تم إستحداث حافلات للنقل ما بين محطات مطار الجزائر الدولي هواري بومدين ومحطة القطار على مستوى المطار. وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، فإن "هذه الحافلات تسير بالتوافق مع برنامج سير القطار". وأضافت ان الحافلات ستتبع مسارا محددا، حيث يكون الانطلاق من محطة القطار التابعة للمطار، وتتوقف على مستوى محطة حافلات الجزائر التابعة للمطار، ثم في المحطة الدولية ذهاب إياب، وبعدها محطة المطار الداخلي، ثم العودة إلى محطة القطار. وافاد البيان أن "الرحلة الأولى تنطلق على الساعة 05:30 صباحا مع وصول القطار، ويستمر إلى غاية 22:30 مساء".