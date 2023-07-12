20 سنة سجنا في حق الإرهابي فرحات مهني

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، رئيس حركة "الماك" الإرهابية، فرحات مهني، غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه.

ويتابع الإرهابي فرحات مهني بجناية إنشاء منظمة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة ومؤسساتها وسيرها العادي وكذا المساس بالوحدة الوطنية.

وفي نفس القضية، أدين المسؤول في نفس التنظيم الإرهابي، المتهم الفار، بلعباسي إبراهيم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا.

واستفاد من حكم البراءة كل من المتهمين آيت شبيب بوعزيز، جرود حمزة، وشلباني نذير.