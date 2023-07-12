الجلفة: وفاة المجاهد سالمي الشريف

انتقل إلى رحمة الله ليلة أمس الثلاثاء المجاهد سالمي الشريف عن عمر ناهز 87 سنة الذي كان يرقد بمستشفى عين وسارة بعد مرض عضال، ووري الثرى صبيحة اليوم الأربعاء بمقبرة بلدية الخميس بولاية الجلفة بحضور السلطات الأمنية والمحلية وجمع غفير من المشييعين جاؤوا من مختلف المناطق .

والتحق المجاهد الراحل الذي ولد في 12 ديسمبر 1936 بكاف النسر في التيطري بصفوف الثورة التحريرية المباركة في عام 1956 بصفته فدائي وكلف حينها بعديد المهام في إطار العمليات العسكرية لجيش التحرير الوطني، أين تم إلقاء القبض عليه في معركة بناحية الرشايقة عام 57 رفقة 9 مجاهدين وتم اعتقالهم إلى السجن. حكم على الشريف سالمي آنذاك بـ 10سنوات سجن مع الأشغال الشاقة بتهمة الانضمام لجماعة أشرار.

وعقب اعتقاله بسجن البرواقية حول إلى العديد من السجون منها البليدة والحراش وسركاجي وواد سوف وأعيد للبرواقية وأفرج عنه في عام .1962

وقد نشأ الراحل في وسط عائلة إرتوت من مبادئ الوفاء وتحدي مصاعب الحياة وسط الظلم والجور والبطش الاستعماري مما صنع لديه حسا وطنيا رفيعا.