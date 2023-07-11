"سوناطراك" توقع على اتفاقية جديدة





قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيميمون.

وحسب بيان للسركة، فقد "أشرف مع والي ولاية تيميمون على مراسم التوقيع على اتفاقية رعاية بين سوناطراك ومديرية الصحة للولاية، قصد تمويل شراء مركز معالجة المياه المستعملة في عمليات تصفية الدم للمساهمة في ضمان توفير المياه التي تستوفي شروط الاستخدام الصحي في المحيط الاستشفائي وكذا تمويل شراء 12 جهاز لتصفية الدم لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية الهاشمي أمحمد بتيميمون".

وأضاف نفس المصدر، بأن"هذه المبادرة تأتي للتخفيف من أعباء تنقل المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي بالمنطقة وتحسين أداء الخدمات الصحية اللازمة للمرضى".