والي العاصمة يكشف مشاريع قطاعي التربية والتعليم العالي

ترأس، مساء الاربعاء، والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بمقر الولاية، اجتماعا تمحور حول ملف المشاريع المنجزة التي سيتم استلامها قريبا، ودخولها حيز الخدمة في قطاع التربية والتعليم العالي. وحسب بيان للولاية، فإن هذا يأتي "في إطار التحضير الجيد وتوفير كل الظروف المناسبة للدخول الاجتماعي لموسم 2023/2024". واضاف البيان بانه خلال الاجتماع "تم عرض مشاريع المجمعات المدرسية المقدر عددها بـ 21مجمعا، بالإضافة إلى إنجاز 43 مطعم مدرسي، و أشغال توسعة 84 قسم بمختلف بلديات العاصمة". وفيما يخص الدخول الجامعي 2023/2024 تم "عرض أشغال ونسبة تقدم مشروع إنجاز القطب الجامعي بسيدي عبد الله والتي بلغت 90 بالمائة، حيث سيوفر هذا الصرح التعليمي 20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير جديدين، وسيعد قطبا عصريا حديثا يتماشى والمعايير المعمول بها دوليا، بحيث يضم عدة تخصصات لكن يغلب عليه الطابعان العلمي و التكنولوجي، بالإضافة إلى عرض مشروع إنجاز مدرسة بسعة استيعاب مقدرة بـ 1200 مقعد بيداغوجي بدالي ابراهيم، أين شارفت الأشغال على الانتهاء، بالإضافة إلى مشروع مدرسة الإعلام الآلي بواد السمار، بـطاقة استيعاب تقدر بـ800 مقعد بيداغوجي، ومشروع إعادة تهيئة الإقامة الجامعية أولاد فايت 2 التي بلغت نسبة الاغال على مستواها 80 بالمائة." وأكد المسؤول خلال الاجتماع على "ضرورة التحضير الجيد وتوفير كل الظروف المناسبة للدخول المدرسي موسم 2023/2024، أين أسدى تعليمات صارمة منها ️الحرص على استلام جميع المؤسسات التربوية في أحسن تهيئة وتجهيز ضمن الآجال المحددة لها. كما دعا إلى "️العمل على رفع كافة العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع، و️حرص الولاة المنتدبون بالمقاطعات الإدارية على السير الحسن للمشاريع ونسبة تقدمها.