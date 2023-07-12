بشار: مناقشة أول ماستر اعلام موضوعها الإذاعة الجزائرية



شهدت جامعة التكوين المتواصل ببشار مناقشة أول مذكرة ماستر في علوم الاعلام والاتصال (تخصص صحافة مكتوبة والكترونية)٬ حملت موضوع :"دور الاذاعة المحلية في التحسيس من خطورة الجريمة ( الاذاعة الجزائرية من بشار وبني عباس نموذجا) من اعداد الطالبين بن موسى اكرام و فريج عبدالعلي واشراف الاستاذة فلكات عائشة.

وحسب الدكتور خالد زيزوني مدير مركز بشار فقد تناولت الدراسة بالتحليل النظري والتطبيقي لمدى مساهمة الاذاعة المحلية في التصدي للجرائم التي تنخر المجتمع من خلال شبكتها البرامجية وحملاتها التحسيسية٬ معتبرا أن هذه المذكرة الأولى في تخصص الاعلام تم فيها تجسيد سياسة الوزارة من خلال ربط الجامعة بمحيطها الخارجي٬ والتركيز على الدراسات التطبيقية التي تعنى بمشاكل المجتمع ومحاولة رصد كل الظواهر السلبية ومحاولة ايجاد حلول لها.

وحظيت المذكرة بثناء اللجنة على هذا العمل الأكاديمي المتميز حيث استطاع اصحابها انجازها بتوظيف كل ادوات البحث العلمي واحترام المنهجية العلمية السليمة.



