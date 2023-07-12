اجتماع لهيئة تنسيق المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم

اجتمعت الأربعاء هيئة تنسيق المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل بمقر حركة البناء الوطنى. وحسب بيان لها، فقد "تناولت بالنقاش عدة نقاط، من بينها تقييم الندوات الموضوعاتية، عرض حصيلة المكونات الجديدة التي قررت الانخراط في المبادرة، إضافة إلى تحضير الندوة الوطنية للمبادرة. وقد عبر أعضاء الهيئة، حسب نفس المصدر، "عن تثمينهم لانعقاد الندوات الموضوعاتية الخمسة التي تم برمجتها والتي حظيت بمشاركة واسعة من الفاعلين في كل محور من محاورها من بين أحزاب وجمعيات وخبراء وأكاديميين ورموز اجتماعية". كما "أشادوا بعمق النقاشات التي شهدتها الندوات والروح الوطنية العالية التي سادت أشغالها، أين عبر جميع المشاركين فيها عن أهمية المبادرة وتوقيتها وضرورة التحرك الجماعي والالتفاف حول حماية الوطن والدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المخاطر والمهددات والأجندات التي تستهدف وطننا في وحدته وسيادته وتماسك نسيجه المجتمعي". وأضاف البيان بأنه "تثمينا للتوصيات التي خرجت بها هذه الندوات تم تشكيل لجنة صياغة لاثراء مشروع أرضية المبادرة بالأفكار و المقترحات الواردة في هذه التوصيات". وبخصوص تقدم عملية التواصل مع المكونات الوطنية للمشاركة فى مسعى المبادرة والتي لا تزال مستمرة، فقد "سجلت حصيلة ايجابية جدا من حيث العدد ومن حيث تنوع الجهات والأفراد الذين عبروا عن التزامهم بالانضمام للمبادرة ودعمهم للأهداف والمبادئ المتضمنه في أرضيتها و إعلان تأسيسها". وفي هذا السياق تم التأكيد على "ضرورة متابعة وتيرة التعبئة من أجل التواصل مع مختلف شركاء الوطن ورموزه السياسية والاقتصادية والمجتمعية ودعوتها لحضور الندوة الوطنية التى ستنطلق تحضيراتها قريبا بعد الإتفاق على تاريخها و مكان انعقادها بين المكونات الأساسية للمبادرة".