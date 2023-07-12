وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة الافريقية للمناخ

مثلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب الجزائر في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الافريقية المنعقد الاربعاء بتقنية التحاضر المرئي عن البعد.

وحسب بيان للوزارة، فان "الاجتماع يعد تحضيريا للقمة الافريقية للمناخ التي ستحتضنها جمهورية كينيا من 04 إلى 06 سبتمبر 2023".

وترأس الاجتماع رئيس جمهورية كينيا، رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية للتغيرات المناخية، حيث عرف الاجتماع مشاركة ممثلي دول القارة الافريقية على غرار رئيس زامبيا والوزير الأول لجمهورية مصر العربية.

وأضاف نفس المصدر، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات تحضيرات القمة الافريقية للمناخ، كما تم تقديم مقترحات للتنسيق من أجل إنجاح القمة".

وخلال مداخلة الوزيرة، "عبرت عن تثمين الجزائر لمبادرة الرئيس الكيني لتنظيم القمة الافريقية حول المناخ، كما أكدت باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعم الجزائر لإنجاح هذه القمة مشددة على أهمية وضع القارة الافريقية في قلب اشكالية التمويل المناخي كونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية".

كما دعت، حسب نفس المصدر "لاعتماد منهجية شاملة لإنجاز استراتيجية افريقية للتمويل المناخي والأخذ بعين الاعتبار انشغالات الدول الإفريقية ومختلف المبادرات القارية، على غرار تلك التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بإنشاء آلية إفريقية للحماية من أخطار الكوارث، هذه الآلية التي تعتبر أحسن وسيلة لحماية قارتنا من مختلف التحديات التي تواجهها."