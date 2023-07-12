التصويت على مشروع القانون المحدد لقواعد الصفقات العمومية

تواصلت أشغال المجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الأربعاء بجلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس، فقد صوت النواب خلال هذه الجلسة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

ورد في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة المالية والميزانية بخصوص مشروع هذا القانون، أضاف نفس المصدر، أن "النقاش حول مضامين التعديلات الـ 62 المقترحة على مشروع القانون أفضى إلى تعديل بعض أحكام مشروع هذا القانون وهي المواد 2،4،16، 50، 67،78، 83، 88، و 109".

وورد في ذات التقرير "إضافة ضمن تأشيرات القانون رقم07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي المعدل والمتمم، إلى جانب رفض اللجنة تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة، وقدمت اللجنة مبررات موقفها بشأن كل مقترح وشأن منها".