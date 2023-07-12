إدانة زيطوط وأمير "دي زاد" بـ20 سنة سجنا

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، مساء أمس الأربعاء، غيابيا الإرهابيين زيطوط محمد وأمير بوخرص المدعو " أمير دي زاد "، بعقوبة 20 سنة سجنا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما، وذلك لمتابعتهما رفقة متهمين آخرين بعدة تهم لاسيما المساس بسلامة ووحدة الوطن وكذا تلقي أموال من الخارج للقيام بأعمال تمس أمن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة.

كما أدين غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا كل من المتهمين الفارين زيطوط اسماعيل وزيطوط ميلود فيما أدين شقيقهما زيطوط عبد الرحمان حضوريا بسنتين حبسا نافذا.

وفي نفس القضية أدانت ذات الجهة القضائية المتهم الفار مراكشي بوعزة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت إدانة بن حليمة عزوز محمد بـ7 سنوات سجنا نافذا.

وتراوحت العقوبات المقررة لبقية المتهمين في هذه القضية بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد متهمان آخران من حكم البراءة.

وتم متابعة المتهمين في هذه القضية بعدة تهم منها جناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية، المساس بسلامة ووحدة الوطن ونشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة وكذا، التحريض على التجمهر بالإضافة إلى تهمة إهانة هيئة نظامية وتلقي أموال من الخارج للقيام بأعمال تمس امن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة.