جدول الميداليات بعد نهائيات اليوم التاسع

تواصل الجزائر سيطرتها على جدول ميداليات الألعاب الرياضية العربية (الجزائر-2023) بعد إجراء نهائيات اليوم التاسع (الأربعاء).

وحققت النخبة الوطنية في المجموع 205 ميدالية منها 89 ذهبية، 60 فضية و56 برونزية، متقدمة على الجارين، المغرب (19 ذهبية، 31 فضية و20 برونزية) وتونس (18 ذهبية، 38 فضية و40 برونزية).

الذهب الفضة البرونز المجموع

1. الجزائر 89 60 56 205

2. المغرب 19 31 20 70

3. تونس 18 38 40 96

4. البحرين 16 09 09 34

5. الاردن 14 14 21 49

6. سوريا 12 12 22 46

7. العراق 06 13 17 36

8. قطر 06 02 09 17

9. مصر 06 01 00 07

10. فلسطين 04 03 08 15

11. السعودية 02 07 18 27

12. الكويت 02 04 05 11

13. الإمارات 02 02 06 10

14. ليبيا 02 02 02 06

15. عمان 02 01 03 06

16. موريتانيا 00 01 00 01

17. اليمن 00 00 02 02 .