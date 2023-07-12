تذبذبات في الشبكة الكهربائية .. مدير سونلغاز يوضح

تحدث المدير العام لمجمع "سونلغاز"، مراد عجال، عن الانقطاعات التي عرفتها بعض المناطق في التزود بالطاقة الكهربائية.

وأوضح عجال في تصريحات للتلفزيون العمومي، أمس الأربعاء، أن الفترة الأخيرة كانت صعبة بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة في معظم مناطق البلاد.

وأضاف ذات المسؤول: "لم نتعود على هذا الارتفاع في درجة الحرارة التي تجاوزت 45 درجة في المناطق الساحلية و50 درجة في المناطق الجنوبية".

وأضاف عجال أن موجة الحر القياسية كان لها أثر على الشبكة الكهربائية لكنه بسيط حيث لم يتم تسجيل أعطاب كبيرة ما عدا بعض التذبذبات نظرا لتأثير الحرارة على العتاد.

وختم عجال أن مصالح "سونلغاز" كانت مجندة لإعادة التيار الكهربائي في آجال قصيرة للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى.