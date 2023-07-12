دولي جزائري آخر في نادي نيس؟

يتواجد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضمن رادار عدة أندية خاصة الفرنسية منها، وفق ما كشفت مصادر صحفية.

وبعد الحديث عن اهتمام نادي أولمبيك مرسيليا، كشف موقع "Le 10 Sport" عن مفاوضات متقدمة بين الظهير الأيسر ونادي نيس الفرنسي.

وحسب ذات المصدر فإن النادي الفرنسي يعمل على إنهاء الصفقة بصيغة الإعارة مع أفضلية الشراء، مستغلا وضعية اللاعب الصعبة في نادي ويلفرهامبتون الانجليزي ورغبته في تغيير الأجواء من أجل الحصول على فرصة أكبر من أجل اللعب.

ويضم نادي الجنوب الفرنسي حاليا أربعة لاعبين جزائريين هم هشام بوداوي، يوسف عطال، بلال براهيمي وبدر الدين بوعناني.