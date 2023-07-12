مجزرة مرورية بالجلفة

توفي 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 40 بتراب ولاية الجلفة الذي يربط مابين ولاية المسيلة وبلدية بوغزول بالمدية.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين في الجلفة اليوم في حدود الساعة 11 سا و42 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر ما بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة ترقيم ولاية مسيلة، بالطريق الوطني رقم 40 اتجاه بوغزول قرب محطة الخدمات بمفترق الطرق اتجاه بلدية اولاد امعرف.

وحلف الحادث وفاة 06 أشخاص (02 جنس ذكر، 02 جنس أنثى، 02 أطفال) في عين المكان تم تحويلهم لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى البيرين، وشخص في حالة صدمة (سائق الشاحنة).

من جهتها فتحت مصالح الأمن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.