حكار في زيارة ميدانية إلى ولاية وهران

توجه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار اليوم إلى ولاية وهران في محطته الثانية بعد ولاية تيميمون أمس، حيث أبرم مع والي ولاية وهران اتفاقية رعاية من أجل تمويل مشروع بناء مجمع مدرسي على مستوى بلدية عين البيّة بقدرة استقبال تصل إلى 360 تلميذ، وذلك من أجل سد احتياجات قطاع التربية على مستوى الولاية، وتخفيف عناء تنقل التلاميذ القاطنين بالمجمعات السكنية الجديدة.

وحسب بيان الشركة، تنقل الرئيس المدير العام رفقة الوفد المرافق له، لمعاينة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض لولاية وهران، حيث وقف على مراحل إنجاز هذه المحطة التي وصلت نسبة تقدم الأشغال بها إلى أكثر من 12% ، والتي يشرف على إنجازها فروع مجمع سوناطراك : الشركة الجزائرية للطاقة مدعومة بالشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، والمؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى.

ومن المرتقب أن يتم تسليم هذه المحطة نهاية سنة 2024، والتي ستغطي احتياجات الجهة الغربية لولاية وهران من مياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم.