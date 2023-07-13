زفيزف يعود بخفي حنين من أبيدجان

فشل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، في الحصول على مقعد بالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن منطقة شمال إفريقيا.

ومني رئيس "الفاف" بهزيمة كاسحة أمام منافسه رئيس الاتحادية الليبية لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، بنتيجة 38 صوتا مقابل 15 خلال انتخابات تجديد ثلث المكتب التنفيذي، التي أقيمت زوال اليوم في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، على هامش أشغال الجمعية العامة لـ "الكاف".

وبهذا تخسر الجزائر مقعدا في المكتب التنفيذي لـ"كاف" للمرة الثانية أمام الليبي الشلماني، الذي سبق له الفوز على عمار بهلول، سنة 2019، بنتيجة 29 صوتا مقابل 21.

وتغيب الجزائر عن عضوية المكتب التنفيذي لـ"الكاف" منذ سنة 2017، وهي السنة التي خسر فيها محمد روراوة الانتخابات بعد نهاية عهدته.