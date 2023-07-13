الطارف: أعضاء المجلس الشعبي الولائي يقاطعون الدورة العادية

قاطع اليوم الخميس بالإجماع أعضاء المجلس الشعبي لولاية الطارف دورتهم العادية الثانية لسنة 2023 احتجاجا على عدم تنفيذ توصيات دورتهم السابقة المتعلقة بالقطاع الصحي.

وكان حضور الأعضاء عاديا بقاعة المداولات إلى حين التحاق الوالي واعتلائه منصة رئاسة الجلسة، وقتها غادروا جماعيا ودفعة واحدة القاعة ومعهم رئيس المجلس بوساحة رجم وعقدوا اجتماعا جانبيا بمكتب صدر عنه بيان رسمي بالمقاطعة طالما السلطات الوصية والمحلية لم تأخذ أي إجراء في حق مدير الصحة.

وأشار البيان إلى تأجيل هذه الدورة إلى أجل لاحق إلى حين يتبين الخيط الأبيض من الأسود.