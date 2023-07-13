وهران: تفكيك شبكة دولية لتنظيم رحلات "الحرقة"

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الابحار السري انطلاقا من دولة المغرب نحو إسبانيا مرورا بالجزائر

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي في بيان لذات المصالح، هذه العملية تعد الثانية من نوعها وقد مكنت من توقيف 32 شخصا من بينهم 28 شخصا من جنسية مغربية و04 جزائريين

وأضاف المصدر ذاته، أنه تمكنت أيضا من حجز قارب مزود بمحرك و04 سيارات سياحية.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدر بـ520 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ1640 أورو و510 درهم مغربي و75 ليرة تركية

وحجز جوازات سفر وهواتف نقالة، حسب البيان.