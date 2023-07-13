غلام الله يستقبل سفير إيران بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، اليوم الخميس، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، محمد رضا بابائي، حسب ما أفاد به المجلس في بيان له.

وأوضح البيان، أن هذا اللقاء تناول "سبل تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيران والارتقاء بها إلى المستوى الأعلى خاصة بين المؤسسات المماثلة".

وبالمناسبة، قدم السفير الإيراني التهاني بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مثمنا "جهود الجزائر التي كانت وراء التصويت على لائحة مجلس حقوق الإنسان الخاصة باحترام الأديان وعدم المساس بمقدسات الشعوب"، مثلما أشار إليه المصدر. ذاته.