حصيلة حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 390 آخرون بجروح إثر وقوع 315 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 جويلية الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح البيان، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ(-27) وفي عدد الجرحى بـ(-59) وكذا في عدد الوفيات بـ(-01).

وأشار نفس المصدر، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95% نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.