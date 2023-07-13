ليل الفرنسي يضم نجم منتخب الجزائري

أعلن رئيس نادي ليل الفرنسي أولفييه ليتانغ حسم صفقة لاعب خط وسط المنتخب الجزائري نبيل بن طالب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق أنجيه الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية نهاية الموسم الماضي.

وأدلى أولفييه ليتانغ، اليوم الخميس، بتصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، قائلاً: "نعم، يُمكن القول إننا حسمنا صفقة نبيل بن طالب، لقد كنا مهتمين جداً بخدماته، والآن لدينا اتفاق مع اللاعب وناديه أنجيه، هو حالياً في مركز النادي للخضوع للفحوصات الطبية، سننتظر النتائج قبل الإعلان بشكل رسمي عن ضمه".

ووفقاً للموقع نفسه، فإن نادي ليل حسم صفقة نبيل بن طالب (28 سنة) مقابل قيمة مالية قدرها حوالي 3.8 ملايين يورو، وفي مدة عقد لم يكشف عنها لحد اللحظة، وهذا بعد موسم ونصف قضاهما في نادي أنجيه وقدم معه مستوى مميزاً جعله محل أطماع عدد من الأندية من داخل فرنسا وخارجها.

وبهذا القرار، سيعود نبيل بن طالب إلى النادي الذي بدأ معه مسيرته في كرة القدم، وكذلك المدينة التي ولد فيها، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية نادي توتنهام الإنجليزي الذي تألق معه في الكثير المباريات، إلا أن مستواه تراجع في شالكه الألماني وعاش في صفوفه الكثير المشاكل، جعلته يُفكر في اعتزال كرة القدم حسب تصريحات سابقة له.