سيدي بلعباس: توقف كلي لخط "الترامواي"

أعلنت مؤسسة "سيترام" في حدود ظهيرة يوم الخميس عن توقف كلي لعمل عربات النقل عبر "الترامواي" بمدينة سيدي بلعباس وذلك بسبب ما أسمته "بخلل تقني تعمل فرق الصيانة جاهدة في الميدان لأجل إصلاحه".

هذا ولم تنشر المؤسسة أو تلمح إلى أي موعد محتمل لعودة عربات "ترامواي" سيدي بلعباس إلى العمل من جديد، مكتفية بتقديم اعتذاراتها لزبائنها عن الإزعاج الذي يكون قد ترتب عن التوقيف الظرفي لخدمة النقل التي توفرها المؤسسة للمواطنين.

وقد أضحى النقل عبر عربات "الترامواي" بمدينة سيدي بلعباس أهم وسيلة نقل تستعملها ساكنة المدينة في تنقلاتها عبر أحياء عاصمة "المكرة" وذلك منذ دخول وسيلة النقل العصرية حيز الخدمة التجارية خلال شهر جويلية من سنة 2017 بحكم تغطيتها لمسار طولي مقدر ب 14.3 كم.