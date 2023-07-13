المتضررين من الفيضانات: الشروع في تسليم الإعانات

أعلنت مصالح ولاية تيبازة عن الشروع اليوم الخميس في صب الاعانات في حسابات 673 عائلة معنية بإعادة تأثيث منازلها إثر تضررها من الفيضانات التي شهدتها بعض البلديات الشرقية للولاية في 25 ماي الماضي.

ويتعلق الأمر ببداية عملية صب الاعانات الموجهة للعائلات المتضررة من الفيضانات بغرض إعادة تأثيث منازلها في مرحلة أولى، حيث استفادت من العملية 673 عائلة على أن تتواصل تدريجيا لتشمل جميع العائلات البالغ عددها 1036 التي تضرر أثاث منازلها، وفقا لنفس المصدر.

كما سيتم إعادة دراسة ملفات 43 عائلة أخرى، فيما تم التحفظ على 13 ملفا بسبب نقص بعض الوثائق التي يتوجب على العائلات تقديمها للمصالح المعنية (مديرية الإدارة المحلية للولاية)، فيما رفضت اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويض ملفات 266 عائلة، غير أنه بإمكانها إيداع طعون في هذا الشأن على مستوى الامانة العامة للولاية، مثلما جرى توضيحه.

ويأتي الشروع في التجسيد الفعلي لتعويض العائلات المتضررة بعد دراسة الملفات من طرف لجنة وطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويض موازاة مع شروع المديرية المحلية للصيد البحري تدريجيا في صب منحة التعويض لصالح أزيد من 700 بحار توقفوا عن النشاط بسب تلك الفيضانات، حيث شملت العملية في بدايتها أكثر من 300 صياد، وفقا لما صرح به مدير القطاع، أحمد تتبيرت.

وجاءت هذه التدابير تجسيدا لجملة من القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه عقب حدوث الفيضانات، أبرزها تخصيص 10 مليار دج لتعويض الخسائر والشروع خلال 48 ساعة من صدور بيان مجلس الوزراء في ترحيل العائلات وتخصيص منحة تتراوح ما بين 20 و 30 ألف دج للبحارة إلى حين إعادة تأهيل الموانئ المتضررة موازاة مع بعث مشاريع تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات المتضررة وتخصيص حافلات لنقل التلاميذ وإزالة الاوحال والأتربة التي تراكمت في الشوارع.