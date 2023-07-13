12 ربان سفينة يستفيدون من تدريب تطبيقي بموريتانيا

يستفيد 12 ربان سفينة صيد بحري من تدريب تطبيقي بموريتانيا، بهدف اكتساب مهارات تطبيقية في مجال الصيد بأعالي البحار، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الصيد البحري وتربية المائيات.

ويدوم هذا التدريب الذي يجري على متن سفن صيد موريتانية مدة 15 يوما، حسب نفس المصدر.

ويأتي هذا التكوين تنفيذا لبروتوكول التعاون ما بين الجزائر وموريتانيا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وفي إطار تنمية الصيد البحري في أعالي البحار، وفقا للبيان.

وعشية تنقل المتربصين إلى موريتانيا، أشرف الأمين العام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، محمد بن قرينة، على لقاء تنسيقي بمقر الوزارة لتقديم توجيهات للمتربصين، اللذين ستتم مرافقتهم تقنيا من طرف إطارات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طيلة فترة تدريبهم بموريتانيا، يضيف نفس المصدر.