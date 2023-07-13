المفارغ العشوائية: التطبيق "نظيف" يدخل حيز الخدمة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها اليوم الخميس، عن دخول التطبيق المعلوماتي للرصد والتبليغ عن النقاط السوداء و المفارغ العشوائية للنفايات "نظيف" حيز الخدمة، وذلك عبر جميع بلديات الوطن.

وأوضحت الوزارة أن هذا التطبيق المتاح للتحميل عبر منصة "غوغل بلاي ستور"، والذي تم تحديثه وإعادة تفعيله بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات، سيمكن المواطنين من "إخطار السلطات المحلية المختصة بمواقع المفارغ العشوائية والنقاط السوداء للنفايات عند وجودها، وهذا قصد التكفل بإزالتها بفعالية أكبر".

ويندرج التطبيق المعلوماتي "نظيف" في إطار "مواصلة الجهود الرامية لتحسين الاطار المعيشي للمواطن وعصرنة المرفق العام لنظافة المحيط"، حيث "يتيح للمواطنين المشاركة في التصدي لهذه المظاهر السلبية المرصودة".

ويتم ذلك --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- من خلال "الابلاغ عن هذه الظواهر عبر الهواتف الذكية بإلتقاط صورة لها، تدرج ضمنها الاحداثيات الجغرافية للنقطة المبلغ عنها بصفة آلية لتتلقاها المصالح المحلية مباشرة عبر المنصة المطورة لهذا الغرض قبل أن تتخذ إجراءات إزالتها بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة أو تلك التابعة للمؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بجمع ونقل النفايات".

كما تمكن هذه المنصة مصالح الدوائر المقاطعات الإدارية والولايات بـ"متابعة نسق التكفل بالعرائض المرفوعة من طرف المواطن على مستوى إقليم اختصاصها"، يضيف البيان.

وتسمح هذه الخدمة بإضفاء "نجاعة أكبر على مسار التكفل بنظافة المحيط والمحافظة على البيئة والصحة العمومية، فضلا عن تجسيد مبدأ إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية ومساهمته البناءة اليومية في تحسين إطاره المعيشي المحلي والجواري", يضيف المصدر ذاته.