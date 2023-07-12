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متعاملون: "يعتقد أن الجزائر اشترت قمحا في مناقصة"

مال و أعمال
13 جولية 2023 ()
إ.ش/وكالات
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قال متعاملون أوروبيون إن "من المعتقد أن الجزائر اشترت قمحا، اليوم الخميس، في مناقصة دولية سعت لشحن محدود إلى ميناءين فقط"، حسبما أفادته به وكالة رويترز.

وأضافوا أن "سعر الكمية المشتراة تراوح من حوالي 269 دولارا إلى 269.50 دولار للطن شاملة التكلفة والشحن، ولم تصدر تقديرات للكمية المشتراة على الفور لكن المناقصة سعت لشراء 50 ألف طن".

ويعتقد المتعاملون أن القمح الروسي المنشأ قدم أقل عرض في المناقصة. بالإضافة إلى أن الشحن سيجري في شهر أوت.

وأوضح المتعاملون أن "المناقصة اشترطت تفريغ الشحنات في ميناء مستغانم و/أو ميناء تنس مما يشير بشكل عام إلى أن المخطط شراء كميات صغيرة نسبيا".

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