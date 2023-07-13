سيدي بلعباس: وفاة أولى ضحايا حادث سيدي دحو الثمانية

أعلن عصر يوم الخميس عن مصرع الشاب "ه.أ" البالغ من العمر 43 سنة متأخرا بنزبف دماغي حاد بعدما كان من ضمن قائمة جرحى حادثة اقليم بلدية سيدي دحو الزاير غربي ولاية سيدي بلعباس في حدود الساعة السابعة من صبيحة نفس اليوم والذين عادل عددهم الثمانية أشخاص.

وكان الطريق الوطني رقم 101 الرابط بين مدينتي سيدي بلعباس وعين تموشنت قد شهد اصطدام عنيف بين سيارة أجرة وأخرى سياحية باقليم بلدية سيدي دحو الزاير ما تمخض عنه حتى الآن إصابة سبعة أشخاص ووفاة آخر، مع الإشارة إلى معاناة شقيق الشاب المتوفي هو الآخر من نزيف حاد في الدماغ وبقاء ابنة هذا الأخير في وضع صحي حرج وسط اسوار استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

يذكر أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 08 و 52 سنة ينحدرون من بلديتي وادي تاوريرة ومرين الواقعتين جنوبي سيدي بلعباس وهم الذين تكلف بتحويلهم صوب مصحات الولاية أعوان وحدة الحماية المدنية "نوال بن موسى".