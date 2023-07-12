القضاء التونسي يقرر الإفراج عن سياسيين معارضين

أفرجت السلطات التونسية عن سياسيين ناشطين في جبهة الخلاص المعارضة، بعد أشهر من توقيفهم في قضية التآمر على الدولة .

وأعلنت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين فيما يسمى قضية "التآمر على أمن الدولة" أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت الإفراج عن شيماء عيسى، و استجابت لطلب هيئة الدّفاع الإفراج عن الوزير السابق لزهر العكرمي.

وأكد نفس المصدر أن القضاء رفض طلب الإفراج عن كل من الناشط السياسي ورجل الأعمال محمد خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشط في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك والامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

وكان القضاء قد اعتقل هؤلاء النشطاء والسياسيين قبل ثلاثة أشهر، على خلفية تهم تخص التآمر على أمن الدولة، بسبب معارضتهم لسياسات الرئيس قيس سعيد.