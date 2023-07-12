أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للمرة الأولى في أربع جلسات، إلا أنها تستعد لتسجيل ثالث مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أفريل.

وتعاني أسواق النفط تعاملات متقلبة، إذ استهلّت التداولات الصباحية على ارتفاع، وسط مخاوف من نقص المعروض بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

وواجهت آمال ارتفاع الطلب على النفط ضغوطًا وسط مخاوف من زيادات قادمة في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع سعر الدولار للارتفاع وتزيد من مخاوف الركود الاقتصادي.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر المقبل بنحو 0.38 بالمائة إلى 81.05 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أوت الداخل بنسبة 0.34 بالمائة إلى 76.63 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع بنحو 1.5 بالمائة، لتواصل حصد المكاسب لليوم الثالث على التوالي وسط آمال بانتعاش الطلب. ويتجه كلا الخامين القياسيين برنت، وغرب تكساس الوسيط، اللذين صعدا نحو 9 بالمائة هذا الشهر، لتحقيق ثالث مكاسبهما الأسبوعية.