موجة حر جديدة على هذه الولايات

يرتقب أن تشهد عدة ولايات من الوطن موجة حرارة شديدة يومي السبت والأحد تصل إلى 45 درجة، حسبما جاء اليوم الجمعة في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب النشرية، التي صنفت في مستوى يقظة ''برتقالي''، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 43 و45 درجة بكل من المدية، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة وقالمة، فيما ستكون الدرجات الدنيا ما بين 28 و34 درجة.

كما ستشمل هذه النشرية أيضا ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 38 و40 درجة وما بين 43 و45 درجة محليا جنوب هذه الولايات، فيما ستتراوح الدرجات الدنيا ما بين 26 و32 درجة.

وأشار نفس المصدر إلى أن النشرية الخاصة الصادرة يوم الأربعاء الماضي تبقى سارية المفعول.