بشار: حجز أكثر من قنطارين من الكيف المعالج

نجح التنسيق الأمني بين أمن ولاية بشار، المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدِّرات بالجزائر العاصمة، والمصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية الثالثة في تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المخدِّرات٬ حيث يوجد الموقوفون حاليا رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بشار الذي كيف الوقائع على أنها قضية جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع المخدرات (كيف معالج) والوضع للبيع والشراء قصد البيع، النقل باستحضار مركبة ذات محرك التخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة، استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصادي والصحة العمومية.

وحسب ما حصلت عليه "الخبر" من معطيات فإن القضية تعود وقائعها لاستغلال معلومات بالتنسيق بين فرقة مكافحة المخدِّرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية والمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدِّرات بالعاصمة، مفادها رصد شبكة إجرامية تحاول تهريب كمية من المخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، ونقلها لولاية جنوب شرق الوطن.

الاستغلال الجيِّد للمعلومة والتحريات التقنية المنفَّذة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار، مكَّنت من التعرف على عنصر من عناصر الشبكة الإجرامية.

ليتم بعدها تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع المصالح المختصة للقطاع العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشـار، وهو ما مكن من توقيف المشتبه فيه (39 سنة) ينحدر من مدينة بني ونيف مع حجز مركبته السياحية نوع رونو سامبول، كما مكنت الجهود المشتركة، من ضبط وحجز كمية إجمالية قدِّرت بـ:221,63 كلغ من مادة الكيف المعالج، على مستوى اختصاص دائرة بني ونيف الحدودية.

وكشفت ذات المصادر أنه مواصلة للتحريات بشأن القضية، وبتمديد الاختصاص لدائرة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، تمَّ توقيف مشتبه فيهما آخرين من عناصر الشبكة الإجرامية (32 و 34 سنة) ينحدران من ولاية جنوب شرق الوطن، مع حجز مركبة نفعية نوع "طويوطا هيليكس."