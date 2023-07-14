الطارف: انتشال غريق من بركة مائية وآخر من شاطئ الجبل

أفاد بيان للحماية لمدنية بولاية الطارف عن تدخل مصالحها مؤخرا في انتشال جثة غريق 42 سنة ينحدر من ولاية أم البواقي من بركة مائية في بلدية شبيطة مختار وتحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات الصحية في الذرعان ويعد ثاني حادث مميت بالبرك المائية منذ بداية الموسم الصيفي.

كما انتشلت مصالح الحماية المدنية لوحدة القالة جثة غريق بشاطئ الجبل يبلغ من العمر 16 سنة من ولاية سوق اهراس ووقع الحادث حسب نفس البيان في الصباح الباكر قبل موعد الحراسة وكانت حلة البحر بالإشارة الحمراء ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بالنسبة لحصيلة الغرقى في الشواطئ بعد افتتاح موسم الاصطياف .